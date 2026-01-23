Allerta meteo a Roma | piogge e temporali nelle prossime ore

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per il Lazio, con particolare attenzione a Roma. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni e temporali che potrebbero influire sulle attività quotidiane. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per il Lazio, che interesserà anche il territorio di Roma Capitale. A partire dalla tarda serata di venerdì 23 gennaio 2026 e per le successive 24–36 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato una situazione di: ALLERTA GIALLA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA valida su tutte le Zone di Allerta della Regione Lazio. Raccomandazioni alla popolazione. In occasione di eventi meteorologici intensi, è fondamentale adottare comportamenti prudenti e responsabili.🔗 Leggi su Funweek.it Allerta meteo a Roma: piogge e temporali nelle prossime oreLa Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per il Lazio, con particolare attenzione a Roma. Meteo a Roma: allerta codice giallo per piogge e temporaliA Roma, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e temporali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Allerta Meteo, maltempo estremo in arrivo: mappe clamorose per le prossime 48h! Le aree a rischio Argomenti discussi: Meteo a Roma: allerta codice giallo per piogge e temporali; Maltempo oggi da Roma in già, scatta allerta meteo: ecco in quali regioni; Allerta meteo a Roma: piogge e temporali nelle prossime ore; Allerta meteo in Sicilia, forte vento lungo le coste messinesi. Allerta meteo a Roma: piogge e temporali nelle prossime oreLa Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per il Lazio, che interesserà anche il territorio di Roma Capitale. A partire dalla ... funweek.it Meteo, allerta gialla il 24 gennaio 2026 in Italia per maltempo: le regioni a rischioScatta un nuovo bollettino di allerta meteo gialla il 24 gennaio 2026 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate. meteo.it ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLA MEZZANOTTE. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio. Quest - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.