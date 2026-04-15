Allenamento Inter il verdetto su Lautaro e Bisseck | doppio forfait contro il Cagliari?

Durante l’allenamento dell’Inter si sono verificati problemi fisici per Lautaro e Bisseck. Entrambi i giocatori hanno abbandonato l’allenamento prima del termine, rendendo incerto il loro impiego in vista della partita contro il Cagliari. Al momento, non sono state comunicate ufficialmente le cause dei problemi fisici né la loro gravità. La squadra sta monitorando attentamente le condizioni dei due calciatori in vista della prossima sfida.

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