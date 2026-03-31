Allenamento Inter arriva il verdetto | Lautaro Martinez sarà a disposizione di Chivu per la Roma? Ecco la risposta

Durante l’allenamento dell’Inter, si è deciso se Lautaro Martinez sarà disponibile per la partita contro la Roma. La decisione finale di Chivu riguardo alla convocazione del capitano nerazzurro è stata comunicata di recente. La squadra si prepara alla sfida e si attendono aggiornamenti ufficiali sulla sua presenza in campo.

Inter News 24 Allenamento Inter, Chivu ha deciso se convocare o meno Lautaro Martinez: ecco le ultime sul capitano nerazzurro. Il primo allenamento settimanale dell’Inter si è appena concluso ad Appiano Gentile, segnando la ripresa ufficiale delle attività dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico Cristian Chivu. Il focus è già proiettato sulla delicatissima sfida di domenica prossima contro la Roma, e le notizie che filtrano dal centro sportivo nerazzurro, riportate da FcInter1908, sono agrodolci per quanto riguarda l’infermeria. La nota più lieta riguarda senza dubbio il recupero di Lautaro Martinez: « Il capitano ha lavorato in parte con i compagni, per poi staccarsi e proseguire con la riatletizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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