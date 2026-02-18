Milan piano anti-pressione | Allegri sceglie il silenzio per la scalata Scudetto

Massimiliano Allegri ha deciso di non parlare, mentre il Milan si concentra sulla sua strategia per vincere lo scudetto. La squadra rossonera evita dichiarazioni pubbliche e lavora in silenzio, consapevole che le voci esterne potrebbero distrarre. Intanto, i giocatori si allenano duramente nel centro sportivo di Milanello, preparando ogni dettaglio per le prossime partite cruciali.

Il Milan punta al sorpasso silenzioso nella corsa Scudetto, sfruttando il fragore mediatico derivante dal recente scontro diretto tra Inter e Juventus. La strategia comunicativa imposta da Massimiliano Allegri a Milanello ricalca un profilo di totale isolamento mediatico, volto a preservare l’equilibrio dello spogliatoio in vista del delicato match contro il Como di Cesc Fabregas. La scelta del tecnico livornese di mantenere i toni bassi riflette la volontà di evitare strumentalizzazioni in una fase cruciale del campionato. “In questo scenario di dualismo tra le rivali, la posizione migliore è quella di chi osserva in silenzio concentrandosi esclusivamente sul campo”, ha sottolineato l’esperto Michael Cuomo hai microfoni di Milannews. 🔗 Leggi su Milanzone.it

