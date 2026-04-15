Allegri ct azzurro? Ecco a chi punterebbe il Milan con qualche nome a sorpresa

Il Milan sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore, con la possibilità di continuare a puntare su Allegri, considerato il favorito per la panchina. Tuttavia, nelle ultime settimane sono circolati anche alcuni nomi alternativi, alcuni dei quali inaspettati. La decisione finale dipenderà probabilmente da sviluppi interni e dalle scelte della dirigenza, che sta analizzando vari profili per il futuro della squadra.

Premessa: l'intenzione di base, da parte di tutti, è andare avanti insieme. Perché il progetto è appena partito, perché il contratto è potenzialmente estendibile fino al 2029, perché la stima e la fiducia sono reciproche. Detto questo, il futuro in rossonero di Massimiliano Allegri non è un percorso del tutto scontato e privo di possibili sorprese. Lo sprofondo azzurro ha travolto e tirato in ballo mezzo mondo del calcio italiano, e c'è finito in mezzo pure lui. Fra i papabili per risollevare il pallone italiano, prospettiva che - al netto del rapporto attuale col Diavolo - non lascia indifferente Max. Il tecnico livornese nelle prossime settimane cercherà di acquisire più certezze possibili da parte del club rossonero: strategie, campagna di rafforzamento, comunione di intenti e coinvolgimento totale sul mercato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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