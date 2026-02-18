Milan-Como Allegri studia qualche sorpresa Record storico per il bilancio rossonero Camarda in bilico?

Il match tra Milan e Como, giocato ieri, ha visto Allegri preparare alcune variazioni tattiche sorprendenti. La squadra rossonera, che ha ottenuto un risultato positivo, cerca di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime partite. Nel frattempo, il bilancio del club registra un record storico, con un aumento dei ricavi provenienti da sponsor e diritti tv. Camarda, invece, resta in bilico a causa delle recenti prestazioni altalenanti. La società si prepara a valutare le prossime mosse di mercato.

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista l'imminente sfida col Como di Cesc Fabregas in programma questa sera alle ore 20:45. Di seguito le ultime notizie sul recupero della 24^ giornata di Serie A. Ma non solo, anche il mercato e le parole di alcuni ex rossoneri. Alle 20:45, allo stadio 'San Siro' di Milano, il Milan ospiterà il Como per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Milan, Allegri come Fonseca: il record che unisce presente e passato rossonero. Il record di Allegri, che avvicina il suo percorso a quello di Fonseca, ha attirato l'attenzione dei tifosi del Milan. Milan, il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo: ecco il bilancio rossonero. Il 2025 si è rivelato un anno importante per il Milan, segnato da eventi significativi al di fuori del campo.