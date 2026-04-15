Alle categorie suonano male le parole di Linus

Le dichiarazioni di Linus riguardo al palinsesto di eventi musicali e spettacoli in piazzale Roma hanno suscitato reazioni tra le categorie coinvolte, che hanno espresso giudizi negativi sulle sue parole. Il Comune ha invece definito l'organizzazione degli eventi come interessante e positiva, sottolineando l'impegno nel proporre un calendario ricco di appuntamenti. La discussione si concentra ora sulle opinioni contrastanti tra le parti coinvolte.

"Il palinsesto di eventi musicali e spettacoli in piazzale Roma, organizzato dal Comune, è interessante e positivo". Partiamo da questa considerazione che riunisce Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio, e Andrea Ciavatta al vertice di Promhotels, per comprendere il fronte aperto dall’ultima uscita pubblica di Linus su Riccione. Il direttore di Radio Deejay ha fissato la sveglia tra un anno quando si andrà alle elezioni e "sarà finita anche questa giunta ". Un arrivederci per un possibile ritorno in piazzale Roma della radio, cosa che Prima Riccione e FdI auspicano accada. Ma non tutti la pensano allo stesso modo. "Personalmente – precisa Ciavatta – quando il Comune ha rotto con Radio Deejay ero dispiaciuto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alle categorie suonano male le parole di Linus Leggi anche: Divorzio Riccione-Radio Deejay, da Linus parole di fuoco: "Non perdono, le giunte durano poco" Leggi anche: Fuori programma in chiesa, si inceppa il sistema elettronico e le campane suonano a festa alle dieci di sera