Allarme sulla ferrovia tra Torino Lingotto e Moncalieri | avvistato ragazzo sui binari poi viene portato via Disagi per l' utenza

Oggi pomeriggio, tra le stazioni di Torino Lingotto e Moncalieri, un ragazzo è stato visto sui binari della ferrovia. Le forze dell’ordine sono intervenute e l’hanno portato via. La presenza del giovane ha causato disagi alla circolazione dei treni che collegano le due località. La situazione ha provocato ritardi e cancellazioni di alcuni convogli nel tratto interessato.