Allarme sulla ferrovia tra Torino Lingotto e Moncalieri | avvistato ragazzo sui binari poi viene portato via Disagi per l' utenza
Oggi pomeriggio, tra le stazioni di Torino Lingotto e Moncalieri, un ragazzo è stato visto sui binari della ferrovia. Le forze dell’ordine sono intervenute e l’hanno portato via. La presenza del giovane ha causato disagi alla circolazione dei treni che collegano le due località. La situazione ha provocato ritardi e cancellazioni di alcuni convogli nel tratto interessato.
Un ragazzo è stato avvistato sui binari della ferrovia nel tratto compreso tra le stazioni di Torino Lingotto e Moncalieri nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile 2026. Le sue intenzioni erano di compiere un tragico gesto estremo ma è stato convinto a desistere dai suoi amici, che lo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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