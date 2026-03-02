Allarme sul ponte Isabella a Torino | ragazzo appollaiato fuori dal parapetto minaccia un gesto estremo ma viene convinto dagli agenti a tornare sui suoi passi

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo 2026, sul ponte Isabella a Torino, un ragazzo di circa 25 anni è stato visto appollaiato fuori dal parapetto. Gli agenti intervenuti sono riusciti a convincerlo a tornare indietro evitando così un gesto estremo. Sul luogo sono giunti anche i soccorritori, ma non ci sono state altre persone coinvolte nell'incidente.

Allarme nel primo pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo 2026, sul ponte Isabella a Torino. Un ragazzo di età intorno ai 25 anni è stato visto appollaiato completamente fuori dal parapetto, con l'evidente intenzione di commettere un gesto volontario. Sul posto sono intervenute alcune volanti dell'ufficio prevenzione generale della polizia di Stato. Dopo avere individuato il giovane, alcuni agenti hanno scavalcato la balaustra e si sono avvicinati a lui parlandogli e rincuorandolo. Alla fine sono riusciti a farlo recedere dal suo proposito iniziale e lo hanno riportato in sicurezza. Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Molinette dai sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

