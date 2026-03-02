Fumo nella scuola primaria scatta l' allarme antincendio | evacuati ?96 bambini 6 insegnanti e 2 cuoche

Alle 13.40 di oggi a Prata di Pordenone è scattato l’allarme incendio nella scuola primaria. Sono stati evacuati 96 bambini, 6 insegnanti e 2 cuoche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione. La scuola è stata evacuata in modo tempestivo e senza incidenti. L’incendio ha interessato presumibilmente un’area interna dell’edificio.

PRATA DI PORDENONE - Allarme incendio nella scuola primaria a Prata di Pordenone intorno alle 13.40 di oggi, lunedì 2 marzo. Sono stati evacuati 96 bambini, 6 insegnanti e 2 cuoche dal plesso scolastico. I soccorsi I vigili del fuoco, al loro arrivo, hanno trovato tutti gli occupanti della scuola radunati nell'area prevista dal piano di emergenza dell'istituto. Accertata l'assenza di ulteriori persone all'interno, i pompieri hanno provveduto a determinare l'origine del fumo. Stando alla ricostruzione dei soccorritori, il fumo si sarebbe sprigionato da un'apparecchiatura elettrica in corto circuito, la quale è stata prontamente isolata e messa in sicurezza.