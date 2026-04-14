Sembra vivo ma non lo è | la storia del misterioso gatto gigante che tutti stanno filmando a Hong Kong

Nell’area dell’aeroporto internazionale di Hong Kong si è diffusa una scena insolita: tra i passaggi di sicurezza e i gate, molte persone hanno ripreso un enorme gatto digitale che sembra reale. L’animale, di dimensioni eccezionali, ha attirato l’attenzione di chi transita nella zona, creando scompiglio tra i passeggeri e i visitatori. La presenza del gatto digitale ha generato numerosi video condivisi sui social network.

All’ Hong Kong International Airport succede qualcosa di insolito: tra gate e controlli, i passeggeri si trovano davanti a un enorme gatto digitale che sembra uscito da un film. Si chiama Catzilla ed è molto più di un’installazione: è un’esperienza che trasforma un momento spesso noioso come l’attesa in aeroporto in qualcosa di sorprendente. Alto circa otto metri, questo gigantesco felino arancione domina lo spazio con movimenti realistici, fusa e reazioni che lo fanno sembrare vivo. Non si limita a “farsi guardare”: grazie a uno schermo interattivo, chi passa può interagire direttamente, accarezzarlo o persino “dargli da mangiare”, ricevendo risposte in tempo reale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sembra vivo, ma non lo è: la storia del misterioso gatto gigante che tutti stanno filmando a Hong Kong Quell'angolo di Monza che è come Singapore e Hong Kong (ma non per i grattacieli)Può sembrare strano, eppure c'è qualcosa che accomuna il quartiere di Monza alle due metropoli. Leggi anche: La Cina vuole che Hong Kong diventi il simbolo del diritto. E l’Italia nel suo piccolo contribuisce