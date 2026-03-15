Durante la fiera di Hong Kong, espositori e visitatori hanno mostrato un entusiasmo evidente, creando un’atmosfera vivace ed energica. La presenza italiana si è fatta notare per l’attenzione nel promuovere nuovi affari e stabilire contatti. Le giornate si sono caratterizzate da incontri e scambi che hanno rafforzato l’importanza dell’evento come punto di riferimento nel settore.

Un’atmosfera vivace ed energica, con espositori e visitatori che hanno espresso un forte interesse nel generare nuovi affari. Un segnale incoraggiante per il compartto della filiera della pelle. Un segnale che arriva da una delle più importanti esposizioni di pelletteria al mondo, Aplf Leather ha chiuso ieri i battenti all’ Hong Kong Convention and Exhibition Centre. L’evento è ampiamente apprezzato dai professionisti del settore in quanto piattaforma fondamentale per transazioni commerciali e aziendali di successo. Quest’anno, più di 500 espositori provenienti da quasi 40 paesi, insieme a rappresentanti di più di 19 associazioni industriali globali, si sono riuniti per scambiare approfondimenti di mercato, discutere le tendenze dei prezzi e delineare strategie per l’anno a venire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Segnali dalla fiera di Hong Kong. La forza della presenza italiana: "Un’atmosfera vivace ed energica"

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