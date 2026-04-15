Alla scoperta del Palazzo Ducale di Sassuolo viisita guidata tra arte e storia

Il Palazzo Ducale di Sassuolo, situato nel nord Italia, è una residenza barocca costruita su volere del duca Francesco I d’Este. La sua realizzazione aveva l’obiettivo di creare un luogo di svago e di rappresentanza per la corte estense, segnando un momento importante nella rinascita della famiglia dopo la perdita di Ferrara. La visita guidata permette di scoprire i dettagli artistici e storici di questa dimora.

Il palazzo ducale di Sassuolo è una delle residenze barocche più affascinanti del Nord Italia. Voluto dal duca Francesco I d’Este, il protagonista della rinascita estense dopo la perdita di Ferrara, fu concepito come "delizia di svago" e luogo di rappresentanza della corte.Gli interni.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Abruzzo 2026: l’UTE del Codroipese parte alla scoperta di storia, arte e paesaggi tra L’Aquila e Rimini.L'Abruzzo si prepara ad accogliere un gruppo speciale di viaggiatori provenienti dal Codroipese, nell'ambito di un'iniziativa culturale che intreccia... In bici tra arte, storia e aneddoti. Una giornata alla scoperta delle grandi donne del passatoUna storia legata alla nobiltà milanese e a varie donne che hanno lasciato un segno nel tessuto cittadino. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il Sassuolo scopre il Palazzo Ducale: visita guidata tra storia e territorio; Ville Emiliane +; Il filo rosso della storia: archeologia tessile alla scoperta del passato; Van Dyck l’europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. La mostra a Palazzo Ducale di Genova. Calcio Femminile. Le neroverdi visitano la città. La squadra ospite a Palazzo DucaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Il Palazzo Ducale di #Laurino splendido esempio di architettura rinascimentale che “domina” il centro storico di Laurino, in provincia di Salerno - facebook.com facebook