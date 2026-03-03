Oggi si percorre in bicicletta un itinerario tra arte, storia e aneddoti, concentrandosi su alcune delle donne che hanno segnato il passato della città. L’itinerario attraversa zone legate alla nobiltà milanese e si sofferma su figure femminili che hanno contribuito a plasmare il patrimonio locale. La giornata si svolge seguendo un percorso che mette in evidenza i legami tra figure femminili e i luoghi storici della città.

Una storia legata alla nobiltà milanese e a varie donne che hanno lasciato un segno nel tessuto cittadino. Dame, duchesse, partigiane. Questa una delle caratteristiche di Abbiategrasso, celebrata dalla biciclettata “ Storie di donne nell’abbiatense ”, prevista per sabato alla vigilia dell’annuale Festa della Donna. Organizzata dall’associazione Fiab Abbiatebici, in collaborazione con l’associazione culturale Iniziativa Donna, il ritrovo è previsto alle 14, in piazza Castello, mentre la partenza si terrà alle 14.30. Formato da un totale di 23 chilometri, su asfalto e sterrato, il percorso si snoderà da Abbiategrasso a Robecco sul Naviglio, passando per Castelletto e Cassinetta di Lugagnano, tra arte, storia e aneddoti che rievocheranno il coraggio, l’intelligenza e la passione delle donne vissute in Abbiategrasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In bici tra arte, storia e aneddoti. Una giornata alla scoperta delle grandi donne del passato

Abruzzo 2026: l’UTE del Codroipese parte alla scoperta di storia, arte e paesaggi tra L’Aquila e Rimini.L'Abruzzo si prepara ad accogliere un gruppo speciale di viaggiatori provenienti dal Codroipese, nell'ambito di un'iniziativa culturale che intreccia...

Gli studenti delle terze alla scoperta del "Volto Santo", tra arte e fedeTra arte, storia e devozione: le classi 3^ AS e 3^ BSTE del Galilei-Artiglio alla scoperta del Volto Santo.

Tutti gli aggiornamenti su In bici tra arte, storia e aneddoti....

Discussioni sull' argomento In bici tra arte, storia e aneddoti. Una giornata alla scoperta delle grandi donne del passato; Maria Antonietta e Colombre, tra musica, arte, guerra e referendum; Arabba in primavera è più divertente che mai, ecco cosa fare tra passeggiate e percorsi in bici; Eventi segnalati dai Comuni.

Cracks +. . La ruota di bicicletta sembrava un'idea rivoluzionaria, ma non è funzionale. - facebook.com facebook

Arione, una delle selle più amate di @fizikofficial, è tornata, con lo stesso classico design ma con materiali e tecnologie moderne, anche Light e in 3D. bici.pro/tecnica/zoom/a… #bicipro #ciclismo #cycling x.com