Si conclude la storia dell'avvocatessa, protagonista di una serie televisiva giunta alla sua terza stagione. La narrazione si concentra sulle difficoltà affrontate nel lavoro e nelle sfide quotidiane, con interviste ai principali attori che interpretano i personaggi. Tra i volti noti coinvolti ci sono l’attrice e altri interpreti che hanno contribuito a raccontare questa vicenda. La serie ha suscitato discussioni sulla figura dell’avvocato e sulla ricerca della verità.

Si chiude il viaggio dell'avvocatessa dopo tre stagioni. Tra pressione lavorativa e sfide quotidiane, ne abbiamo parlato con i protagonisti: Matilda De Angelis, Gianmarco Saurino, Pier Luigi Pasino. La serie è su Netflix. Con la terza e ultima stagione, La Legge di Lidia Poët chiude il cerchio in sei episodi dedicati a "chi immagina ciò che ancora non esiste e ha il coraggio di trasformarlo in realtà". Prodotta da Matteo Rovere e scritta da Guido Iuculano e Davide Orsini per Netflix, è diretta da Letizia Lamartire, Pippo Mezzapesa e Jacopo Bonvicini, e vede protagonista Matilda De Angelis. Con lei, Gianmarco Saurino, Pier Luigi Pasino ed Eduardo Scarpetta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Legge di Lidia Poët 3, Matilda De Angelis: "La verità è la mia battaglia quotidiana"

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“Il femminismo è una lotta di tutte e tutti”, Matilda De Angelis e l’ultimo atto di Lidia Poët: “Se continuiamo a combattere, prima o poi qualcosa cambierà”Non solo una detective story in costume, ma un manifesto generazionale che dal Piemonte di fine Ottocento arriva dritto al cuore delle contraddizioni...