Alla Passerini Landi la mostra Disegnare le vite di Barbara Yelin

Alla Passerini Landi è aperta fino al 30 aprile la mostra “Disegnare le vite”, curata dal Centro culturale Italo Tedesco di Piacenza e Lodi. L’esposizione si trova nello spazio al piano terra della biblioteca e presenta una selezione di tavole realizzate dall’artista Barbara Yelin, nota rappresentante della graphic novel. La mostra è bilingue e presenta le opere dell’artista tedesca, visibili al pubblico fino alla data indicata.

Sarà visitabile fino a giovedì 30 aprile, allo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi, la mostra bilingue - a cura del Centro culturale Italo Tedesco di Piacenza e Lodi - “Disegnare le vite” con tavole di Barbara Yelin, una delle più note rappresentanti della graphic.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Alla Passerini-Landi in mostra le opere di Graziana RiscazziDal 16 al 28 marzo allo Spazio mostre al piano terra della Biblioteca Passerini-Landi sarà esposta una selezione di opere realizzate con materiali di... Visita guidata per la terza età alla mostra "A testa alta" alla Passerini LandiNuova iniziativa per gli over 65 residenti a Piacenza, proposta dall'Ufficio comunale Attività Socioricreative. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Passerini Landi, al via dal 15 aprile il Pesalibro; Si arrichisce il fondo Illica della Passerini con la donazione della Banca di Piacenza; Passerini Landi, al via da domani mercoledì 15 aprile il Pesalibro; Donazione di documenti su Luigi Illica: la Banca di Piacenza arricchisce il Fondo della Biblioteca Passerini-Landi. Si arrichisce il fondo Illica della Passerini con la donazione della Banca di PiacenzaPresentazione donazione documenti Luigi Illica da parte dalla Banca di Piacenza alla Biblioteca Passerin Landi: martedì 14 aprile nel Salone monumentale ... piacenzasera.it Emilio Canzi, il comandante anarchico: presentazione del libro alla Passerini LandiVenerdì 17 aprile alle ore 17,30, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del '900. Emilio Can ... ilpiacenza.it È stata recentemente acquisita dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi una importante raccolta documentaria relativa al librettista piacentino Luigi Illica, donata dalla Banca di Piacenza e radunata in tempi diversi facebook