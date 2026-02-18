Visita guidata per la terza età alla mostra A testa alta alla Passerini Landi

Perché l’Ufficio comunale Attività Socioricreative ha organizzato una visita guidata alla mostra

Nuova iniziativa per gli over 65 residenti a Piacenza, proposta dall'Ufficio comunale Attività Socioricreative. Venerdì 27 febbraio è in programma una visita alla mostra fotografica "A testa alta" alla Biblioteca Passerini-Landi. Il percorso espositivo commemora i protagonisti della lotta alla criminalità organizzata a trent'anni dalle stragi che colpirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e a quarant'anni dagli omicidi di Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa. Attraverso 20 fotogrammi - gli stessi esposti nei corridoi di Palazzo Montecitorio - la mostra restituisce l'intreccio tra storie umane e professionali di servitori dello Stato, agenti e congiunti che hanno sacrificato la vita per difendere la legalità democratica sancita dalla Costituzione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Terza età, visita guidata alla mostra "Heart of Gaza" alla Passerini LandiIl prossimo 28 gennaio, presso la biblioteca Passerini Landi, si terrà una visita guidata alla mostra

"A testa alta", alla Passerini Landi la mostra fotografica in memoria di Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa e La TorreNel pomeriggio di oggi, alla Passerini Landi, è stata aperta la mostra fotografica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.