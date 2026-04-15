Dal 16 aprile è nelle sale cinematografiche il film diretto da Arnaldo Catinari, intitolato

(askanews) – Arriva nei cinema il 16 aprile Alla Festa della Rivoluzione di Arnaldo Catinari, il film che racconta il mondo di spie, personaggi ambigui, intrighi politici, amori impossibili, vendette private in quella Fiume del 1919 in cui Gabriele D’Annunzio dà il via alla sua rivoluzione visionaria. Una “rivoluzione” che il regista racconta così: «È una rivoluzione che offre a tutti i reduci, i ragazzi che venivano dalla prima guerra mondiale un sogno. E D’Annunzio cerca di offrire un sogno di una vita diversa, di un sogno diverso e della possibilità che l’utopia diventi potere. È come raccontare il ’68 cinquanta anni prima». L’Italia all’alba degli anni Venti si trova ad un bivio cruciale tra dittatura e rivoluzione.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla Festa della Rivoluzione di Arnaldo Catinari con Riccardo Scamarcio è al cinema dal 16 aprile: la trama e il cast

Alla festa della Rivoluzione - Intervista a Arnaldo Catinari, Maurizio Lombardi e Riccardo Scamarcio

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