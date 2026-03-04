Nel trailer del nuovo film di Bill Condon, Jennifer Lopez e Diego Luna interpretano i ruoli principali in una storia ispirata all’opera di Manuel Puig. Condon, regista noto per Chicago e Dreamgirls, firma questa versione visivamente intensa. Il trailer mostra le prime scene, con le due attrici in primo piano, mentre il film si prepara a debuttare nelle sale.

Il premio Oscar® Bill Condon (Chicago, Dreamgirls) firma una nuova, vibrante interpretazione del capolavoro di Manuel Puig. È stato rilasciato oggi il primo trailer de Il bacio della donna ragno, una pellicola che fonde il dramma politico con l’estetica sfolgorante del musical classico. Mentre il racconto di Molina prende vita, il grigiore del carcere viene squarciato da coreografie spettacolari e colori vibranti. Quello che nasce come un semplice passatempo si trasforma in un profondo atto di resistenza spirituale: il confine tra la dura realtà e l’immaginazione cinematografica si dissolve, creando una connessione umana inaspettata capace di trascendere le sbarre della prigione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il bacio della donna ragno: Jennifer Lopez e Diego Luna nel visionario trailer del film di Bill Condon

"Il bacio della donna ragno" al Teatro del Lido di OstiaAl Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 “Il bacio della donna ragno”, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato...

«Il bacio della donna ragno», Jennifer Lopez: «Dedico il film ai latinoamericani e alle comunità gay e trans»«Questo film è una lettera d’amore alla comunità latinoamericana e a quella Lgbtq+ in un tempo in cui entrambe sono demonizzate ed emarginate». Jennifer Lopez, 56 anni, sa che in questo momento ... corriere.it

Il bacio della donna ragno, un musical da sogno per JLoCanta, balla e recita: Jennifer Lopez ha realizzato il sogno di una vita con 'Il bacio della donna ragno'. L'attrice, cantante e ballerina interpreta il triplice ruolo di Ingrid Luna/Aurora/la Donna ... ansa.it