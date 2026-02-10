Tornano le domeniche al Fulgor | colazione film cult e atmosfere d' altri tempi

Torna il tradizionale appuntamento domenicale al Fulgor, tra colazioni, film cult e atmosfere d’altri tempi. Le porte si riaprono dopo mesi di pausa, offrendo di nuovo un’occasione per vivere un pomeriggio diverso, tra ricordi e vecchi film che fanno ancora sognare. Le persone tornano a sedersi, a condividere un momento di relax in un ambiente che sembra uscito da un’altra epoca.

C’è qualcosa di speciale nel lasciare che una domenica d’inverno inizi piano, con la luce morbida che filtra ancora tra le tende e il ricordo di un sonno ristoratore. Ma se all’idea di un mattino lento si aggiunge una colazione fragrante con brioche di tutti i gusti, caffè, cappuccino e tè caldo, e la promessa di immergersi in due film memorabili sul grande schermo, in lingua originale e sottotitolati, la giornata prende subito la piega giusta. Torna infatti un nuovo weekend firmato “Colazione e film al Cinema Fulgor”, un appuntamento pensato per chi ama le pellicole del passato e vuole gustarle con calma e in compagnia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

