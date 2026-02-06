Questa mattina, all’Arsenale, si è aperta la nuova edizione di

Domenica mattina in sala per la nuova edizione della rassegna cinematografica Arsenale a colazione, pensata per chi ha sempre fame di buon cinema. Grandi classici e cult indimenticabili arrivano sul grande schermo, in mattinate che partiranno alle 10,30 con una colazione pensata dalla Pasticceria “Al Dolcemente”. I biglietti saranno acquistabili solo alla cassa prima della proiezione. Primo appuntamento domenica 8 febbraio con un importante anniversario, i 25 anni dall’uscita di La città incantata, il capolavoro del maestro Hayao Miyazaki, con protagonista la piccola Chihiro che non sopporta l’idea di traslocare e di perdere i propri amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arsenale a colazione. Quattro domeniche di film e pezzo dolce

