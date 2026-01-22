Educare all’imprevedibilità nell’era dell’Intelligenza Artificiale | un articolo-manifesto per i docenti fondato sul pensiero del Professor Piero Dominici

In un’epoca dominata dall’Intelligenza Artificiale, educare all’imprevedibilità diventa fondamentale. Questo articolo, ispirato dal pensiero del Professor Piero Dominici, propone un approccio educativo che prepara i docenti a sviluppare competenze flessibili e adattabili, riconoscendo i cambiamenti rapidi e imprevedibili del mondo attuale. Un percorso necessario per formare cittadini consapevoli e pronti a affrontare le sfide di un futuro in continua evoluzione.

