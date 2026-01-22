Educare all’imprevedibilità nell’era dell’Intelligenza Artificiale | un articolo-manifesto per i docenti fondato sul pensiero del Professor Piero Dominici
In un’epoca dominata dall’Intelligenza Artificiale, educare all’imprevedibilità diventa fondamentale. Questo articolo, ispirato dal pensiero del Professor Piero Dominici, propone un approccio educativo che prepara i docenti a sviluppare competenze flessibili e adattabili, riconoscendo i cambiamenti rapidi e imprevedibili del mondo attuale. Un percorso necessario per formare cittadini consapevoli e pronti a affrontare le sfide di un futuro in continua evoluzione.
C’è stato un tempo in cui la scuola poteva permettersi di preparare al mondo di ieri. Un tempo in cui il futuro appariva come una prosecuzione ordinata del presente, in cui l’idea di progresso coincideva con l’accumulazione lineare di conoscenze e competenze. Quel tempo è finito. E non tornerà. Oggi viviamo in una fase storica segnata da discontinuità profonde: crisi sanitarie globali, emergenze climatiche, instabilità geopolitiche, trasformazioni tecnologiche accelerate, mutamenti radicali nei processi comunicativi e cognitivi. Non si tratta di eventi isolati, ma di manifestazioni di una complessità sistemica che abbiamo a lungo ignorato o, peggio, semplificato per renderla governabile.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
