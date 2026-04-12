Jacopo Allegrucci La maxi giraffa alla Paper Week

Una giraffa di carta realizzata dall’artista Jacopo Allegrucci è attualmente in mostra a Parma, presso la Casa della Musica, in occasione di Paper Week. L’opera, nota come la Giraffa di Rothschild, fa parte di una serie di quattro animali di carta create dall’artista e già esposte recentemente alla Triennale di Milano durante la 24ª Esposizione Internazionale Inequalities. La mostra sarà visitabile fino al 19 aprile.

La Giraffa di Rothschild – uno dei quattro animali di carta che Jacopo Allegrucci ha realizzato qualche mese fa per Triennale Milano 24° Esposizione Internazionale Inequalities – si trova ora esposta a Parma, alla Casa della Musica, in occasione dell’evento Paper Week, fino al 19 aprile. Parte della serie “La fragilità del futuro”, composta da quattro animali in cartapesta, la Giraffa era stata presentata a Milano dopo l’Elefante della Namibia e la Balenottera Azzurra e prima dell’Ippopotamo, che chiudeva la serie. L’opera fa parte di un gruppo di animali scelti per rappresentare le specie minacciate dall’estinzione, un tema che l’artista affronta attraverso un materiale apparentemente fragile ma sorprendentemente resistente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jacopo Allegrucci. La maxi giraffa alla Paper Week La giraffa di Allegrucci alla Casa della MusicaÈ stata installata questa mattina nel Chiostro della Casa della Musica di Parma la giraffa in cartapesta a grandezza naturale dall’artista Jacopo... Triennale Milano accoglie le Olimpiadi con un orso polare di cartapesta: l’opera monumentale di Jacopo Allegrucci all’ingressoUn grande orso polare di cartapesta, scultura monumentale firmata da Jacopo Allegrucci, è stato collocato lunedì 26 gennaio 2026 all’ingresso di...