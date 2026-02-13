5G | L’intelligenza artificiale stabilizza le reti e apre la strada a nuove applicazioni cruciali per industria e sanità

Luca Bianchi, ingegnere specializzato in telecomunicazioni, spiega che l’intelligenza artificiale sta diventando il motore principale per stabilizzare le reti 5G e sviluppare applicazioni innovative, soprattutto in sanità e industria, grazie alle sue capacità di ottimizzazione e automazione.

L’AI spinge il 5G standalone verso la maturità. Il 2026 si preannuncia un anno di svolta per il 5G, con un cambio di priorità che vede l’intelligenza artificiale (AI) al centro della maturazione dell’architettura standalone (SA). Questa evoluzione è una risposta diretta alle interruzioni di servizio che hanno colpito le reti globali nel 2025, evidenziando la necessità di maggiore affidabilità e resilienza. L’attenzione si sposta dalle velocità di picco alla stabilità della connessione e alla capacità di gestire applicazioni critiche in tempo reale. Oltre la Velocità: Un Nuovo Paradigma per le Reti Mobili.🔗 Leggi su Ameve.eu

T-Mobile ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di traduzione in tempo reale per i propri clienti.

Argomenti discussi: 5G e 6G, Werner: Italia centrale per le strategie di Nokia; Aeroporti pugliesi sempre più smart: arriva il 5G a Bari, infrastruttura pronta anche a Brindisi; IA e i nuovi quadri normativi sono leve crescita; AI e reti 5G per il muro Ue anti-droni.

Reti 5G, quelle che costruiamo oggi saranno fondamentali per l'AI di domaniSiamo sulla soglia di una nuova era dell’innovazione, in cui connettività avanzata (reti 5G e 6G) e intelligenza artificiale trasformeranno in profondità l’economia globale. Con la diffusione su larga ... wired.it

L’Italia aumenta gli investimenti in intelligenza artificiale, sicurezza informatica, informatica quantistica e 5g· L’adozione dell’IA in Italia è in forte crescita. Secondo il rapporto, il 65% delle organizzazioni utilizza regolarmente l’IA generativa in almeno una funzione aziendale · La crescente ... adnkronos.com

