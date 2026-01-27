Con l’imminente Pokémon Day, cresce l’attesa per la decima generazione di Pokémon, prevista per febbraio 2026. Secondo indiscrezioni, questa nuova serie potrebbe presentare una grafica più evoluta, offrendo ai fan un’esperienza visiva migliorata. L’annuncio rappresenta un momento importante per il franchise, che continua a evolversi e ad affascinare nuove generazioni di giocatori e appassionati.

Con l’avvicinarsi del Pokémon Day, cresce l’attesa per il futuro della celebre serie di Game Freak. Secondo nuove indiscrezioni, la decima generazione di Pokémon potrebbe essere svelata già a febbraio 2026, in una data simbolica per il franchise. L’ipotesi arriva in un momento chiave, segnato dalle celebrazioni per il trentesimo anniversario e da un rinnovato interesse per l’evoluzione tecnica dei giochi Nintendo. Al centro dell’attenzione non c’è solo il “quando”, ma soprattutto il “come” appariranno questi nuovi capitoli. A diffondere le informazioni è il noto insider NateTheHate, che indica il 27 febbraio come data più probabile per l’annuncio dei nuovi titoli, temporaneamente indicati come Pokémon Wind e Waves. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon di 10° generazione: i nuovi capitoli verranno annunciati a febbraio ed avranno una grafica “più evoluta”?

Approfondimenti su Pokémon Gen10

Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno annunciato il lancio dei primi set LEGO® Pokémon™, in uscita il 27 febbraio 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pokémon Gen10

Argomenti discussi: L'annuncio dei giochi Pokémon di 10° sarebbe fissato a febbraio, faranno il balzo grafico desiderato dai fan?; Pokémon di 10° generazione: i nuovi capitoli verranno annunciati a febbraio ed avranno una grafica più evoluta?; Gioco Pokémon di 10a Gen: verrà annunciato presto e segnerà un balzo grafico?; Secretlab Pokémon Collection: tre sedie TITAN Evo ispirate alla 1° generazione.

Pokémon di 10° generazione: i nuovi capitoli verranno annunciati a febbraio ed avranno una grafica più evoluta?Con l’avvicinarsi del Pokémon Day, cresce l’attesa per il futuro della celebre serie di ... msn.com

Gioco Pokémon di 10a Gen: verrà annunciato presto e segnerà un balzo grafico?Sono emersi i possibili dettagli circa il prossimo gioco Pokémon, incentrato sulle creature di decima generazione. Nello stesso giorno in cui sono stati annunciati i nuovi Funko POP dei Pokémon, un no ... msn.com

L'insider NateTheHate si è recentemente espresso in merito ad annunci e contenuti della decima generazione Pokémon. L'annuncio avverrà a febbraio (Pokémon Day - 27 febbraio 2026) “In base alle conversazioni che ho avuto, la decima generazio - facebook.com facebook