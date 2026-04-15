Alessandra Mussolini ha deciso di avvicinarsi a Antonella Elia e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, dopo settimane di discussioni con entrambe. La sua presenza nel programma ha suscitato reazioni, e recentemente Renato ha commentato duramente, accusandola di offendere tutti e definendola una giocatrice. La situazione si è fatta tesa, mentre Mussolini ha dichiarato di essersi sentita usata durante il percorso nel reality.

Alessandra Mussolini dopo aver discusso per settimane con Antonella Elia e Adriana Volpe ha deciso di avvicinarsi a loro al Grande Fratello Vip. La loro improvvisa amicizia non è certo passata inosservata, a molti è sembrato strano vederle andare così d'accordo, anche Ilary Blasi ha voluto parlare del loro rapporto in diretta. Durante la puntata di ieri sera la Mussolini ha fatto sapere che alcuni concorrenti come Renato e Marco si divertivano quando loro se ne dicevano di tutti i colori. I gieffini le accusavano di mandare a casa un brutto messaggio però quando non ha commentato il gesto del cocco della Elia la invitavano a dire qualcosa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini si è sentita usata al GF, Renato la attacca: “Offendi tutti, sei una giocatrice”

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