Alessandra Mussolini si è lasciata andare alle emozioni durante una puntata del Grande Fratello Vip, quando la figlia Clarissa è entrata nella Casa per un abbraccio. La donna, nota partecipante del reality, ha avuto una reazione visibilmente commossa, scoppiano in lacrime nel momento in cui ha visto la figlia. La scena si è svolta davanti alle telecamere, suscitando attenzione tra i presenti e gli spettatori a casa.

Lei, il vero jolly di questa edizione del reality, non riesce a trattenere l’emozione. Alessandra Mussolini scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip quando la figlia Clarissa fa il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per un abbraccio speciale. “ Mamma, sei una forza della natura ”, le dice la 28enne, mentre l’ex parlamentare piange di felicità. Una sorpresa inaspettata. Alessandra appare spiazzata, non si aspettava che Clarissa avrebbe affrontato la diretta televisiva. “Non me lo aspettavo, è una grande prova d’amore. Clarissa è riservata”, racconta. Aggiunge un paragone: “Lucia (Ilardo, altra concorrente, ndr) mi ricorda molto lei: viene da me con entusiasmo, mi confida i suoi pensieri e io la rivedo in lei. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Mamma sei una forza della natura”: Alessandra Mussolini in lacrime al GF Vip

Articoli correlati

Leggi anche: GFVIP 2026, Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: "Mamma sei una forza della natura"

Adriana Volpe al veleno con Alessandra Mussolini al GF Vip: “Mi hai umiliata, sei una vipera”Alessandra Mussolini fa infuriare Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, il duro sfogo della gieffina È andata in onda ieri sera la quinta puntata del...

Contenuti utili per approfondire su Alessandra Mussolini

Temi più discussi: GFVIP 2026, Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: Mamma sei una forza della natura; Grande Fratello Vip, top e flop quinta puntata: le donne contro Ibiza, le culotte di Mussolini e Volpe riabbraccia la figlia; Grande Fratello Vip: Giovanni eliminato, tutti contro Ibiza, Alessandra e Adriana riabbracciano le figlie. Cosa è successo; Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe si infuria: Mandatemi via se questi sono i contenuti.

''Mamma sei una forza della natura'': Alessandra Mussolini in lacrime al GF Vip per la sorpresa della figlia Clarissa''Mamma sei una forza della natura'': Alessandra Mussolini in lacrime al GF Vip per la sorpresa della figlia Clarissa ... gossip.it

GFVIP 2026, Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: Mamma sei una forza della naturaL'ex europarlamentare ha ricevuto una sorpresa nella casa più spiata d'Italia: I figli sono la cosa più importante ... today.it

“Se lei ha il ciclo, io sono incinta. Dai su, il miracolo del Grande Fratello". Scontro durissimo al GF Vip. Alessandra Mussolini mette in dubbio Adriana Volpe, che sbotta in diretta: “Vergognati vipera”. facebook

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima puntata x.com