Le analisi condotte dall’Istituto Superiore di Sanità per il 2024 mostrano che il consumo di alcol in Italia si diffonde tra molte fasce di popolazione, con un aumento tra le donne e tra i giovani. L’Osservatorio Nazionale Alcol ha rilevato un incremento generale nell’uso di bevande alcoliche e ha evidenziato profili di rischio diffusi in vari gruppi demografici.

I nuovi rilievi dell’Osservatorio Nazionale Alcol, basati sulle analisi dell’Istituto Superiore di Sanità relative al 2024, delineano un di consumo di bevande alcoliche in Italia caratterizzato da una diffusione capillare e da profili di rischio che colpiscono diverse fasce demografiche. Le statistiche evidenziano come circa 36 milioni di individui consumino alcolici, una cifra che corrisponde al 57% della popolazione femminile e al 77% di quella maschile. Tra questi soggetti, si contano oltre 8,2 milioni di persone con più di 11 anni che hanno assunto sostanze alcoliche in modi ritenuti pericolosi per la salute, sia per la quantità ingerita che per la regolarità del consumo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcol in Italia: allarme per i giovani e picco tra le donne

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