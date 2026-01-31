Polizia locale un anno in prima linea | È allarme alcol tra i più giovani

La Polizia locale di Monza ha presentato il bilancio del 2025, mostrando un aumento di interventi e tecnologia sul territorio. Gli agenti sono più presenti e attivi, soprattutto nel contrasto all’alcol tra i giovani. Il report evidenzia un anno di lavoro intenso, con più pattuglie e strumenti digitali a supporto delle operazioni quotidiane. Durante la presentazione, sindaco, assessore e comandante hanno sottolineato l’impegno costante per garantire sicurezza e ordine nella città.

Più presenza sul territorio, più interventi, più tecnologia. È l'immagine di una polizia Locale sempre più strutturata quella che emerge dal report annuale 2025 presentato ieri in municipio a Monza, alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, dell'assessore alla Sicurezza, Ambrogio Moccia, e del comandante Giovanni Dongiovanni. Un momento impreziosito dalla presenza di due agenti in uniforme storica, a ricordare le origini del Corpo fondato il 1° aprile 1868. I numeri raccontano un'attività intensa. Nel corso del 2025 la centrale operativa di via Marsala ha gestito 30.226 richieste di intervento, mentre quasi 7mila cittadini si sono rivolti direttamente agli uffici.

