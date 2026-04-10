A Montecarlo, Jannik Sinner punta a superare Alcaraz nel ranking mondiale di tennis. Per farlo, dovrebbe vincere un turno in più rispetto allo spagnolo, che attualmente occupa la prima posizione. La sfida tra i due si concentra sulla performance nei prossimi incontri, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La competizione si svolge nel contesto del torneo montepellinese, che rappresenta un appuntamento chiave per entrambi i giocatori.

Da oggi a Montecarlo ogni sconfitta può costare a Carlos Alcaraz il numero uno del mondo e ogni vittoria può permettere a Jannik Sinner di riprendersi il trono mondiale. Dai quarti di finale in poi, nel torneo monegasco, i calcoli stanno a zero: se l’azzurro fa un turno più dello spagnolo, torna il testa al ranking Atp per la prima volta da novembre. Dunque, se per caso Bublik dovesse battere Alcaraz e Sinner dovesse vincere contro Felix Auger-Aliassime, già da oggi l’altoatesino tornerebbe numero uno del mondo. Nella classifica live, il murciano ora ha 12790 punti, 190 in più di Jannik. Se dovesse perdere oggi contro Bublik, non potrebbe aumentare il bottino, mentre Sinner, battendo Auger-Aliassime, salirebbe a 12800, sufficienti per tornare in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner punta Alcaraz: ecco come a Montecarlo può riprendersi il numero 1 del ranking

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