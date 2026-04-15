Alcaraz si ferma a Barcellona | Sinner resta numero uno

Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Barcellona a causa di un infortunio al polso. La sua assenza permette a Sinner di mantenere la posizione di numero uno nel ranking ATP. La competizione prosegue senza il giocatore spagnolo, mentre l'italiano consolida la sua leadership in classifica. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori e dagli utenti del circuito tennistico.

La spagnolo alza bandiera bianca in seguito all'infortunio al polso; si rafforza la leadership di Sinner nel ranking ATP Il torneoATP 500diBarcellonaperde uno dei suoi protagonisti più attesi.Carlos Alcarazha annunciato il suoritiro dalla competizionea causa di un problema al polso, una notizia inaspettata che hasorpreso sia il pubblicoda casa che gliappassionati di tennis. Il giovane talento spagnolo,finalista della scorsa edizionee tra i principalifavoriti alla vittoria, ha deciso difermarsi per evitare peggioramenti futuri. I primi segnali di allarme erano emersi già in mattinata, quando Alcaraz avevaannullato la sessione di allenamento prevista, destando preoccupazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alcaraz si ferma a Barcellona: Sinner resta numero uno Alcaraz Interrupts Sinner's Practice Notizie correlate Barcellona Open, Alcaraz si ritira per il dolore al polso: Sinner resta il numero unoRoma, 15 aprile 2026 - Jannik Sinner conserva la corona di numero uno del ranking mondiale, infatti Carlos Alcaraz si è ritirato dal "Barcelona Open... Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, Sinner resta numero 1Carlos Alcaraz si ritira dall’Atp 500 in corso al Real Tenis Barcelona-1899, dove ha raggiunto la finale l’anno scorso, a causa di un problema al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Alcaraz shock a Barcellona: ritiro improvviso e Sinner resta numero 1; Jannik Sinner può perdere il numero 1 del ranking già tra una settimana per soli 60 punti; Dolori che tornano, parlerò col team: Alcaraz si scopre, il corpo presenta il conto; Sinner risponde ad Alcaraz: Non rincorro il numero uno del mondo. Alcaraz si ferma: forfait a Barcellona per infortunio al polsoLo spagnolo alza bandiera bianca dopo il problema accusato all’esordio. Jannik Sinner consolida il primato mondiale ... tg.la7.it Alcaraz si ritira da Barcellona: Sinner può arrivare a Roma da numero 1Il n.2 lo ha annunciato poco fa in una conferenza stampa: problema al polso destro ... msn.com Tennis, Atp. Barcellona Open: Alcaraz si ritira per problemi al polso destro: Sinner si avvantaggia nel ranking Il fuoriclasse spagnolo, numero 2 del mondo non si è allenato oggi dopo l'infortunio patito martedì nel nono game contro il finlandese Virtanen facebook #Alcaraz si ritira da Barcellona: l'infortunio al polso destro è più serio del previsto. "Il corpo mi ha tradito", spiega lo spagnolo. L'assenza garantisce a #Sinner di restare n.1 al mondo per almeno altre due settimane. Jannik consolida il primato. #ATP x.com