Napoli brutte notizie | l’infortunio del titolare è più serio del previsto!

A Napoli si parla di un infortunio che coinvolge il titolare della squadra, risultato più serio del previsto. Mentre l’infermeria di Antonio Conte si sta svuotando lentamente, restano ancora molte assenze tra i giocatori, complicando la preparazione in vista delle prossime partite di campionato. La situazione rimane sotto osservazione e l’obiettivo è recuperare i giocatori ancora indisponibili.

L’infermeria di Antonio Conte inizia lentamente a svuotarsi, ma sono ancora numerose le assenze in vista dei prossimi impegni di campionato. Tra i giocatori che resteranno ai box c’è Antonio Vergara, alle prese con una fastidiosa fascite plantare che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro il Lecce e non solo. Come riportato dal Il Mattino, il problema fisico non è nato improvvisamente negli ultimi giorni, ma era già presente da tempo e si è acutizzato definitivamente venerdì sera. Al momento appare certa la sua assenza nella prossima partita contro il Lecce, così come risultano basse le possibilità di rivederlo in campo subito dopo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

