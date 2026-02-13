Saremo tra la gente Arianna Meloni suona la carica sul referendum il piano d’azione

Arianna Meloni ha annunciato: “Saremo tra la gente” per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia, che lei definisce una “riforma storica” attesa da più di trent’anni. La sua presenza nelle piazze mira a coinvolgere direttamente i cittadini, spiegando che l’obiettivo è far capire i cambiamenti proposti e non giudicare l’operato del governo. Meloni ha anche sottolineato che il piano di azione prevede incontri nelle regioni più calde, con incontri e volantini, per rafforzare il messaggio di una riforma che vuole cambiare il sistema giudiziario italiano.

La riforma della giustizia è una “riforma storica” attesa da oltre trent’anni e il referendum non rappresenta un giudizio sull’operato del governo. È la linea tracciata da Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo Meloni, l’esecutivo ha portato a compimento uno dei punti centrali del programma elettorale e ora la scelta spetta ai cittadini, chiamati a decidere se confermare o meno l’attuale sistema giudiziario. “Non è un voto su Giorgia Meloni”. Arianna Meloni respinge con decisione l’idea che la consultazione referendaria possa trasformarsi in un plebiscito sulla presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

