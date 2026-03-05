Emilia-Romagna | 4 aeroporti in rete 4 milioni per la crescita

In Emilia-Romagna, quattro aeroporti principali saranno soggetti a un nuovo assetto normativo promosso dalla Regione. Per sostenere questa trasformazione, sono stati stanziati quattro milioni di euro destinati alla crescita degli aeroporti. La regione sta quindi riorganizzando la gestione degli scali, con l’obiettivo di migliorare i servizi e sviluppare il settore aeronautico nella zona.

La Regione Emilia-Romagna sta per attivare un nuovo assetto normativo che trasformerà la gestione dei suoi quattro scali principali. La Cisl ha accolto con favore questa legge regionale, che mira a creare una rete integrata tra gli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Il provvedimento, promosso dall'assessora ai Trasporti Irene Priolo, prevede l'istituzione di una cabina di regia unica e l'allocazione di quattro milioni annui per potenziare i collegamenti intermodali. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività del sistema senza contrapporre lo sviluppo degli scali minori al ruolo strategico internazionale dell'aeroporto Marconi di Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu Emilia-Romagna: 4 milioni per aeroporti e merci su rotaiaLa Regione Emilia-Romagna ha approvato un piano strategico che destina quattro milioni di euro annuali per potenziare la rete aeroportuale regionale,... Aeroporti, la Regione rafforza il sistema dell’Emilia-Romagna: in campo 4 milioni di euro l’annoUna pianificazione di lungo periodo che consentirà di considerare il ruolo di tutti gli scali regionali – Bologna, Parma, Forlì, Rimini – all’interno... Contenuti e approfondimenti su Emilia Romagna 4 aeroporti in rete 4.... Temi più discussi: EMILIA-ROMAGNA: 4 milioni per aeroporti e trasporto merci su ferro; Emilia-Romagna, rivoluzione negli aeroporti. Una strategia unica per i quattro scali; Aeroporti, de Pascale rassicura: Nessuna crisi al Marconi, investimenti per la crescita | VIDEO; Aeroporti, la legge dell’Emilia-Romagna ha il via libera della giunta. Aeroporti dell’Emilia-Romagna, la Cisl: Bene la legge sul sistema integratoLa Cisl esprime parere positivo sulla legge regionale che mette in rete gli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma per rafforzare competitività e collegamenti ... riminitoday.it Aeroporti e logistica, la Regione Emilia-Romagna rafforza il sistema degli scaliVia libera della Giunta al progetto di legge: 4 milioni di euro l’anno per sostenere attrattività, intermodalità e sviluppo sostenibile ... forli24ore.it Nel pomeriggio rientro da Bruxelles e subito sul territorio. Sei iniziative del Partito Democratico, tra Emilia-Romagna e Veneto (mio collegio elettivo del Nord-Est) per parlare di referendum e situazione internazionale - facebook.com facebook Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: al mattino coperto in pianura, sereno o poco nuvoloso sulla dorsale appenninica, schiarite nel pomeriggio. Dalla sera aumento della copertura nuvolosa max 12/14°C Maggiori info arpae.it/it/temi-ambie x.com