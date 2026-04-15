Al via la rete degli aeroporti approvata la legge regionale Intercetteremo nuovi voli e farà bene anche al nostro turismo

È stata approvata una legge regionale che istituisce una rete tra gli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma, con l’obiettivo di coordinare le operazioni tra gli scali e ridurre le sovrapposizioni. La misura prevede di intercettare nuovi voli e di migliorare la distribuzione del traffico passeggeri. L’intento è di rafforzare la presenza internazionale della regione e di favorire lo sviluppo del settore turistico locale.