Al via la rete degli aeroporti approvata la legge regionale Intercetteremo nuovi voli e farà bene anche al nostro turismo
È stata approvata una legge regionale che istituisce una rete tra gli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma, con l’obiettivo di coordinare le operazioni tra gli scali e ridurre le sovrapposizioni. La misura prevede di intercettare nuovi voli e di migliorare la distribuzione del traffico passeggeri. L’intento è di rafforzare la presenza internazionale della regione e di favorire lo sviluppo del settore turistico locale.
Aeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Un provvedimento strategico che mira a eliminare le sovrapposizioni fra gli scali, distribuire meglio il traffico passeggeri e potenziare l'attrattività internazionale del territorio. L'Assemblea legislativa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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