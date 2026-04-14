Aeroporti in rete per far decollare l’attrattività al via la discussione sul nuovo progetto di legge regionale
È iniziata una discussione sulla proposta di legge regionale che mira a collegare gli aeroporti dell’Emilia-Romagna attraverso reti di trasporto più integrate. L’obiettivo è rafforzare i collegamenti tra il trasporto aereo, ferroviario e fluviale, con l’intento di migliorare l’accessibilità e ridurre l’inquinamento. La proposta prevede interventi specifici per creare una rete più efficiente e capillare tra i diversi sistemi di mobilità presenti nella regione.
Mettere gli aeroporti in rete per far crescere l’attrattività dell’Emilia-Romagna. Maggiore connessione tra trasporto aereo e quello ferroviario e fluviale per ridurre l’inquinamento e velocizzare i collegamenti.Al via in Assemblea legislativa la discussione sul progetto di legge della giunta.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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