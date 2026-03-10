Quasi 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda | Uno dei simboli delle ferite ambientali che hanno colpito il nostro territorio

La Regione Campania ha approvato il bilancio 2026-2028 e ha destinato 8,9 milioni di euro per la bonifica del sito Agrimonda di Mariglianella. Si tratta di un intervento volto a risanare un’area che rappresenta da anni una ferita ambientale per il territorio. La cifra è stata inserita nel nuovo piano finanziario approvato dai rappresentanti regionali.

Dalla Regione Campania lo stanziamento di 8.9 milioni di euro per l'intervento “La Regione Campania con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ha stanziato 8,9 milioni di euro per la bonifica definitiva del sito Agrimonda di Mariglianella, uno dei simboli delle ferite ambientali che per decenni hanno colpito il nostro territorio. Questo intervento rappresenta una scelta politica chiara: affrontare e risolvere, con responsabilità e determinazione, le emergenze ambientali rimaste irrisolte per troppo tempo, restituendo sicurezza e prospettive alle comunità dell’area nolana”. Ad affermarlo in una nota è l'assessora all'ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

M5S, Saiello: “Dalla Giunta Fico 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda”Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo oltre trent’anni possiamo mettere la parola fine al disastro ambientale del sito Agrimonda di Mariglianella.

Movimento Consumatori: "Caso Keu, la bonifica del sito in capo all'azienda e i rischi per il territorio"La sentenza sul sito contaminato dal Keu del cantiere Le Rose ha visto prevalere le posizioni di orafi e conciatori, stabilendo che l’azienda...

Approfondimenti e contenuti su Quasi 9 milioni per la bonifica del...

Temi più discussi: Legno-energia, 9 milioni di generatori in Italia ma spesso sono obsoleti; Amendolara ridisegna il lungomare: piano da 9 milioni per il nuovo waterfront; Fotovoltaico per le famiglie, la Regione stanzia 70 milioni per finanziare tutte le domande; Più crescita sociale meno disuguaglianze: i progetti del Comune di Novara.

Vacanze sulla neve per 9 milioni nel primo trimestre del 2026, trainano le Olimpiadi(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Sono quasi 9 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve nel primo trimestre del 2026, in lieve aumento rispetto allo scorso anno, e l'Italia resta la ... notizie.tiscali.it

Quasi 9 milioni in vacanza sulla neve(Teleborsa) - Sono quasi 9 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve nel primo trimestre del 2026, in lieve aumento rispetto allo scorso anno. Un dato positivo che si inserisce ... borsaitaliana.it

L'Europa ha quasi triplicato le sue importazioni di armi, classificandosi al primo posto al mondo con il 33% della quota. Come riporta il Sole 24 Ore, le altre aree geografiche sono Asia e Oceania (31%) e Medio Oriente (26%). «Il forte aumento dei flussi di arm - facebook.com facebook

#TG2000 - #Trump al telefono con #Putin, poi annuncia: “ #Guerra quasi finita” #10marzo #Russia #Ucraina #Hormuz #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Netanyahu #Israele #Iran #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com