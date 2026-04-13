Al via Gelaterie di Fiducia | riparte la campagna associativa tra rete e territorio
E’ partita la nuova edizione della campagna “Gelaterie di Fiducia” promossa dal Gruppo Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo. La iniziativa coinvolge le gelaterie associate e mira a rafforzare la presenza nel territorio. La campagna, ormai consolidata, viene avviata ogni anno con l’obiettivo di promuovere i negozi aderenti e sostenere il settore locale del gelato.
Al via la campagna annuale “ Gelaterie di fiducia ” del Gruppo Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo. “Fare rete, condividere esperienze, affrontare insieme le difficoltà del nostro mestiere, sono i primi passi del fare associazione “, spiega la presidente Sara Bosatelli, titolare della gelateria Mandorlacchio di Bergamo, che annuncia il ritorno della campagna associativa. Una proposta concreta per il settore delle gelaterie artigianali, alle prese con numerose sfide, dalla stagionalità sempre più imprevedibile e intermittente, alle crescenti richieste dei consumatori in tema di intolleranze alimentari, ai rincari di materie prime ai costi energetici.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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