Antincendio boschivo Piazza | Dalla Regione 5 milioni per sicurezza e prevenzione

La Regione Lombardia ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione di un contributo di cinque milioni di euro destinato alla sicurezza e alla prevenzione degli incendi boschivi. La somma sarà distribuita tra Province, Città metropolitana di Milano, Comunità montane e Parchi regionali e coprirà il periodo dal 2026 al 2027. La decisione è stata approvata di recente dalla giunta regionale.

Regione Lombardia ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a favore di Province, Città metropolitana di Milano, Comunità montane e Parchi regionali per l’organizzazione delle squadre di antincendio boschivo, per il biennio 2026-2027. La misura, che complessivamente vale 5 milioni di euro per tutta la Lombardia, dà attuazione alla legge regionale 312008 e si inserisce nel quadro del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di protezione civile e aumentare la capacità di risposta alle emergenze. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Antincendio boschivo, Piazza: “Dalla Regione 5 milioni per sicurezza e prevenzione” Articoli correlati Piste a sci, dalla Regione 4,5 milioni di euro per sciare in sicurezzaLa Regione Piemonte rafforza il proprio impegno sulla sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita, stanziando 4,5 milioni di euro a... Leggi anche: Frane ed erosione costiera, dalla Regione 62 milioni per mettere in sicurezza il territorio Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Borgone-S.Antonino: nuovo pick-up per i vigili del fuoco nel nome di Ottorino Principi; Pattugliamento antincendi: al via i corsi per volontari di Protezione Civile; La squadra antincendio boschivo di Montabone porta in campo 33 volontari; AIB: prove di coordinamento tra forze operative e volontari. Antincendio boschivo, Piazza: Dalla Regione 5 milioni per sicurezza e prevenzioneIl sottosegretario alla presidenza: Il territorio della provincia di Lecco, caratterizzato da una forte presenza di aree boschive e montane, potrà beneficiare di questi interventi in termini di maggi ... leccotoday.it Parco Aldo Moro, via libera dalla Regione: nascerà un polo multifunzionale per i giovani La Regione Siciliana approva la valutazione ambientale per il nuovo fabbricato: un investimento da 270 mila euro per l'aggregazione giovanile... facebook Caso #Delmastro, Elena #Chiorino si dimette dalla giunta della Regione Piemonte x.com