Abbonamento al Carlino super scontato per la settimana della musica
Il Resto del Carlino offre un abbonamento scontato per tutta la settimana della musica italiana, attirando molti appassionati. La promozione nasce dalla voglia di coinvolgere i lettori e permettere loro di seguire ogni novità senza costi elevati. La strategia punta a fidelizzare il pubblico attraverso offerte speciali in un periodo di grande fermento musicale. La campagna si rivolge a chi desidera essere sempre aggiornato sugli eventi e le tendenze del settore.
In occasione della settimana più seguita dell’anno per la musica italiana, il Resto del Carlino lancia una promozione esclusiva dedicata a chi vuole restare sempre informato, in tempo reale, su tutto ciò che accade. Leggi tutte le notizie su ilrestodelcarlino.it e rimani aggiornato su cronaca, politica, economia, cultura, sport e molto altro, con contenuti affidabili, approfonditi e senza pubblicità invasiva. Solo 12 euro per 1 anno anziché 99 euro! Un anno intero di accesso illimitato, ovunque ti trovi, su tutti i dispositivi. L'abbonamento non si rinnova automaticamente. Riceverai un'email prima della scadenza e deciderai tu se rinnovare il servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Offerta “Il Giorno”, abbonamento super scontato per la settimana della musica: 12 euro per un anno (anziché 99 euro)Il giornale Il Giorno offre un abbonamento annuale a soli 12 euro, sfruttando la settimana della musica italiana per promuovere la sua offerta.
