Provincia Cava | nuove buche sulla strada dopo i lavori due mesi prima della chiusura dell’opera

Dopo appena sei mesi dalla fine dei lavori, sulla strada provinciale di Cava sono spuntate due grosse buche. La nuova carreggiata, realizzata per riparare i danni dell’alluvione dell’autunno scorso, si trova già nel mirino di problemi. La situazione preoccupa chi la percorre ogni giorno, visto che le buche rischiano di causare incidenti o danni alle vetture. Eppure, i lavori sono terminati da poco più di mezzo anno. Ora, si attende una rapida riparazione prima che la situazione peggiori ulteriormente, considerando che tra due mesi la strada sarà chi

**Lead dell’articolo:** A sei mesi dalla fine dei lavori, la nuova strada provinciale sul cavo Cava, costruita in seguito agli danni causati dall’alluvione dell’autunno 2024, presenta due grosse buche che minacciano la sicurezza del traffico. La strada, che collega Cadelbosco Sotto a Castelnovo Sotto, è stata realizzata per riparare un’area particolarmente fragile del territorio emiliano, ma ormai, a causa di un apparente difetto nella costruzione o nella manutenzione, il percorso sembra non essere ancora pronto per garantire il transito sicuro. Le due buche, rilevate da un lettore e fotografate in modo da evidenziare l’entità del problema, sono state immediatamente riportate all’ufficio competente, ma l’esperienza non è soltanto una questione di asfalto o di pietre cadute: è un simbolo del disagio di una comunità che attende il completamento delle infrastrutture con un’attesa sempre più lunga.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Provincia Cava "Buche e sassi sulla superstrada, ho rischiato di schiantarmi": scatta la chiusura per lavori urgenti La strada statale 675 tra Orte e Civitavecchia si blocca di nuovo per lavori urgenti. Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metro Dal 10 gennaio al 21 marzo, sulla linea Napoli-Salerno si svolgono lavori di potenziamento della rete, con riprogrammazione della circolazione nelle ore serali e notturne. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. AVVISO VIABILITÀ Dal 2 febbraio 2026: Due sensi unici alternati sulla SR ex SS 18 – Uno tra Vietri e Cava, l’altro tra Vietri e Salerno La Provincia di Salerno ha emanato due ordinanze per gestire diversi interventi sulla SR ex SS 18, con l' facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.