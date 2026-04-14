bonus nuovi nati 2026 al via le domande

È stato aperto il portale per inoltrare le richieste del Bonus Nuovi Nati 2026, un contributo una tantum di 1.000 euro destinato alle famiglie. Le domande possono essere presentate online, seguendo le procedure indicate sul sito ufficiale. La misura si rivolge ai genitori di bambini nati o adottati nel corso del 2026 e resterà aperta fino a una data ancora da comunicare.

Al via il servizio per la presentazione delle domande del Bonus Nuovi Nati 2026, il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Lo comunica l’Inps. Chi può accedere al bonus. Per accedere al beneficio – spiega l’Istituto – è obbligatorio essere in possesso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno Unico e Universale, non superiore a 40.000 euro. Entro quando fare domanda. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, adozione o affidamento preadottivo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Bonus Asilo Nido 2026, via libera alle domande: fino a 3.600 euro

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