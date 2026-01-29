bonus mamme lavoratrici come cambia il contributo nel 2026 e quando presentare la domanda

L’Inps ha annunciato che il bonus mamme lavoratrici cambierà nel 2026. Il contributo mensile salirà da 40 a 60 euro, portando il massimo annuale a 720 euro, rispetto ai 480 dell’anno scorso. Le future beneficiarie dovranno fare domanda, ma ancora non ci sono scadenze precise. La novità riguarda soprattutto il rinnovo del sostegno per le madri che lavorano, che potranno ricevere più soldi ogni mese.

La legge di Bilancio 2026 ha ufficialmente confermato il potenziamento del bonus mamme lavoratrici. L’importo mensile, che verrà erogato dall’ Inps, passerà da 40 euro a 60 euro: il tetto massimo, quindi, aumenterà a 720 euro, contro i 480 euro del 2025. Per ottenere il contributo è necessario presentare una domanda subito dopo la nascita del bambino, una volta che sia stato ottenuto il suo codice fiscale. Quando fare domanda bonus mamma 2026?. Anche per il 2026 è stato confermato il bonus mamma, per il quale è stato previsto un aumento dell’importo mensile, che passerà a 60 euro dai 40 euro che erano previsti nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2026, il bonus per le mamme lavoratrici è di 720 euro netti.

