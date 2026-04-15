Al via il Bando 2026 per il rimborso delle parrucche a pazienti oncologici e con patologie mediche

È stato aperto il Bando 2026 dedicato al rimborso delle parrucche per pazienti oncologici e con altre patologie mediche. Il finanziamento mira a offrire un aiuto concreto a chi affronta le conseguenze delle terapie e le difficoltà psicologiche associate alle malattie. La misura si rivolge a chi necessita di supporto nel gestire gli effetti collaterali legati alle cure e il disagio estetico.

Un sostegno concreto per affrontare gli effetti collaterali e il disagio psicologico legati a malattie gravi. La Regione Lazio e la ASL Roma 5 hanno ufficialmente aperto il Secondo Bando 2026 per l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto di parrucche. La misura è pensata per.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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