L' annuncio della Asl | Pubblicato il bando per i contributi alle parrucche e ai trattamenti estetici dei pazienti oncologici

La ASL di Pescara ha pubblicato un bando per contributi destinati ai pazienti oncologici. Il finanziamento copre spese per parrucche e trattamenti estetici, offrendo supporto a chi affronta le conseguenze delle terapie e delle patologie come la displasia ectodermica. La misura mira a favorire il benessere e la qualità di vita delle persone interessate. Per maggiori dettagli, consultare il sito ufficiale della ASL.

È stato pubblicato sul sito istituzionale della Asl di Pescara il bando per ottenere i contributi destinati ai pazienti oncologici per l'acquisto di parrucche e trattamenti estetici per persone affette da displasia ectodermica che, a seguito della malattia e delle terapie, abbiano sviluppato. Blasioli (Pd): "Finalmente c'è il bando Asl per i contributi agli oncologici per l'acquisto delle parrucche" La Asl di Pescara ha approvato un bando che offre contributi ai pazienti oncologici in chemioterapia, per l'acquisto di parrucche o la copertura delle spese per trattamenti di dermopigmentazione contro l'alopecia secondaria. Contributi per parrucche ai pazienti oncologici, la Regione: "Nessun ritardo sui bandi, dal Pd polemiche strumentali" La Regione comunica che i bandi per i contributi alle parrucche per i pazienti oncologici saranno pubblicati nei prossimi giorni senza ritardi.

