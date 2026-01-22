La Asl di Pescara ha approvato un bando che offre contributi ai pazienti oncologici in chemioterapia, per l’acquisto di parrucche o la copertura delle spese per trattamenti di dermopigmentazione contro l’alopecia secondaria. Questa iniziativa mira a sostenere il benessere dei pazienti durante il percorso di cura, facilitando l’accesso a strumenti e trattamenti che migliorano la qualità della vita.

Approvato dalla Asl di Pescara il bando per erogare i contributi con cui i pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, possono comprare parrucche o sostenere le spese dei trattamenti di dermopigmentazione per contrastare l'alopecia secondaria. Lo fa sapere il vicepresidente del consiglio.

Blasioli (Pd): "Dal centrodestra scuse inaccettabili sui contributi per le parrucche agli oncologici, i bandi sono in ritardo"Il centrodestra si trova sotto accusa per le scarse risposte sui contributi destinati ai pazienti oncologici, con ritardi nei bandi e dichiarazioni contestabili degli assessori Verì e Santangelo.

Contributi per parrucche ai pazienti oncologici, la Regione: "Nessun ritardo sui bandi, dal Pd polemiche strumentali"La Regione comunica che i bandi per i contributi alle parrucche per i pazienti oncologici saranno pubblicati nei prossimi giorni senza ritardi.

Argomenti discussi: Blasioli (Pd): Finalmente c'è il bando Asl per i contributi agli oncologici per l'acquisto delle parrucche.

Blasioli (Pd): Finalmente c'è il bando Asl per i contributi agli oncologici per l'acquisto delle parrucche
Dopo L'Aquila anche Pescara ha pubblicato l'avviso. Oltre 10mila le domande vanno presentate entro il 30 marzo. Soddisfatto il vicepresidente del consiglio regionale: Arrivato dopo la nostra denuncia

Blasioli (Pd): Dal centrodestra scuse inaccettabili sui contributi per le parrucche agli oncologici, i bandi sono in ritardo
Nessuno strale, ma una constatazione dei fatti a fronte di due assessori, Verì e Santangelo, che si nasconderebbero dietro la burocrazia per non assumersi la responsabilità. Se i bandi Asl sono pro

