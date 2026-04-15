Al Teatro dei Piccoli in scena La bambola e la bambina

Da napolitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile alle ore 11, si terrà l’ultimo spettacolo della stagione al Teatro dei Piccoli di Napoli, intitolato “La bambola e la bambina”. La rappresentazione è una coproduzione tra due teatri italiani, una di Firenze e una di Bari, e si rivolge a bambini e famiglie. L’evento conclude il ciclo di appuntamenti artistici dedicati a questo pubblico, offrendo un momento di intrattenimento e spettacolo per tutte le età.

Si conclude sabato 18 aprile alle ore 11, al Teatro dei Piccoli di Napoli, la stagione artistica dedicata a bambini e famiglie con lo spettacolo “La bambola e la bambina”, coproduzione Giallo Mare Minimal Teatro (Firenze) e La Luna nel Letto (Bari).Liberamente ispirato alla fiaba russa.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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