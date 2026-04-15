Al Teatro dei Piccoli in scena La bambola e la bambina

Sabato 18 aprile alle ore 11, si terrà l’ultimo spettacolo della stagione al Teatro dei Piccoli di Napoli, intitolato “La bambola e la bambina”. La rappresentazione è una coproduzione tra due teatri italiani, una di Firenze e una di Bari, e si rivolge a bambini e famiglie. L’evento conclude il ciclo di appuntamenti artistici dedicati a questo pubblico, offrendo un momento di intrattenimento e spettacolo per tutte le età.

Si conclude sabato 18 aprile alle ore 11, al Teatro dei Piccoli di Napoli, la stagione artistica dedicata a bambini e famiglie con lo spettacolo “La bambola e la bambina”, coproduzione Giallo Mare Minimal Teatro (Firenze) e La Luna nel Letto (Bari).Liberamente ispirato alla fiaba russa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Come interpretare il monologo di Nora, da Casa di Bambola di Ibsen Notizie correlate Al Teatro dei Piccoli in scena lo spettacolo Rosaluna e i lupiRosaluna e i lupi: una voce oltre i confini del “noncontento” in scena al Teatro dei Piccoli di Napoli. 'Riprendiamoci la scena 2025/2026: al Teatro Giordano L’avvoltoio e la bambina’ di Christian di FuriaTorna con lo spettacolo ‘L’avvoltoio e la bambina’ di Christian di Furia, regia di Roberto Galano e produzione Teatro dei Limoni, la rassegna... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: venerdì 10 aprile ore 19:30 Napoli, al Teatro dei Piccoli arriva arriva The Curse of Hotel Morgue; Al Teatro dei Piccoli La bambola e la bambina - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Il Teatro dei Piccoli chiude la stagione con uno spettacolo tra fiaba e crescita; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (18-19 aprile). Al Teatro dei Piccoli La bambola e la bambinaSi conclude sabato 18 aprile alle ore 11, al Teatro dei Piccoli di Napoli, la stagione artistica dedicata a bambini e famiglie con lo spettacolo La bambola e ... napolivillage.com The Curse of Hotel Morgue al Teatro dei PiccoliVenerdì 10 aprile alle ore 19:30, il Teatro dei Piccoli ospita The Curse of Hotel Morgue, produzione di The Play Group e Casa del Contemporaneo, inserita ... napolivillage.com Lunedì 20 aprile alle ore 21:00 sarò al Teatro Franco Parenti di Milano per la mia Lectio "Le Confessioni di Sant'Agostino". Le "Confessioni" di Sant’Agostino, un capolavoro che continua a interrogare il nostro presente perché tocca ciò che più ci riguarda: il ra - facebook.com facebook Scacco ai media, Fabrizio Corona porta «Falsissimo» a Bari in teatro: «I social sono destinati alla crisi. Contro le fake news basta ragionare...» x.com