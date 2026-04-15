Al Senato la presentazione di Palermo storie di Meravigghia | il cortometraggio di Pucci Scafidi

Giovedì 16 aprile alle 18, presso la Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, si terrà una conferenza stampa per presentare il cortometraggio intitolato “Palermo storie di Meravigghia”. L’evento, promosso dal Senatore Raoul Russo, vedrà la partecipazione del fotografo palermitano Pucci Scafidi, che ha realizzato il film. La presentazione si svolgerà in un contesto istituzionale e sarà aperta ai media.

Su iniziativa del Senatore Raoul Russo, si terrà giovedì 16 aprile alle ore 18, presso la Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio “Palermo Storie di Meravigghia”, firmato dal fotografo palermitano Pucci Scafidi. L’evento, inaugurato il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “Viral, quello che condividi può ferire” al Liceo Da Procida la presentazione del cortometraggioTempo di lettura: 2 minuti Venerdì 30 gennaio alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo “Da Procida” di Salerno, sarà presentato alla stampa il... “L’intervento di La Russa per Pucci? Siamo un paese di elettori rincoglioniti se quello fa il presidente del Senato”: il video di Luca BizzarriIl video della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che indignato chiede a Carlo Conti di intervenire sul “caso Pucci”, auspicando una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Al Senato la presentazione di Palermo Storie di Meravigghia : il cortometraggio di Pucci Scafidi celebra l’anima autentica della città; La coop. ConSenso di Caltanissetta entra nel Registro ABAIT: riconosciuta ufficialmente come Ente di Formazione in ABA; SIS incontra il Prefetto di Catania per aggiornare il Protocollo di Legalità del 2009; La cannabis nel dolore cronico, Alongi: Benefici notevoli quando le terapie convenzionali non rispondono. Al Senato la presentazione di Palermo Storie di Meravigghia : il cortometraggio di Pucci Scafidi celebra l’anima autentica della cittàSu iniziativa del Senatore Raoul Russo, si terrà giovedì 16 aprile alle ore 18:00, presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio […] ... blogsicilia.it