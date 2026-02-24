L’intervento di La Russa per Pucci? Siamo un paese di elettori rincoglioniti se quello fa il presidente del Senato | il video di Luca Bizzarri

Luca Bizzarri ha criticato duramente Ignazio La Russa, definendo il suo intervento sulla questione Pucci come un segno della scarsa attenzione degli elettori italiani. La reazione dell’attore arriva dopo il video in cui La Russa chiede a Carlo Conti di intervenire, sperando in una soluzione riparatoria. La sua opinione mette in discussione il ruolo e la maturità politica di chi ricopre cariche pubbliche, lasciando il pubblico con molte domande.

Il video della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che indignato chiede a Carlo Conti di intervenire sul “caso Pucci”, auspicando una “presenza riparatoria”, ha fatto il giro del web, scatenando un’ondata di reazioni e commenti. Tra questi anche il comico Luca Bizzarri che, in un breve video sui social, risponde durissimo al presidente del Senato. “La seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, un uomo delle Istituzioni, il vice di Mattarella, ha fatto un video in cui si augura che Carlo Conti inviti di nuovo Pucci sul palco di Sanremo. Io credevo fosse Lercio – dice – Non ci faccio neanche una puntata, non abbiamo più speranze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Luca Bizzarri ha criticato pubblicamente Ignazio La Russa, accusandolo di rappresentare un'Italia di elettori poco consapevoli.

Sanremo 2026 diventa un caso di Stato? La Russa invoca una “presenza riparatoria” di Pucci e Bizzarri sbotta: “Non abbiamo più speranze”La tensione per il Festival di Sanremo 2026 cresce dopo che La Russa ha chiesto una presenza riparatoria di Pucci e Bizzarri si è infuriato, affermando di aver perso ogni speranza.

video di @lucabizza via Instagram

Il comico Luca Bizzarri ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio durissimo contro Ignazio La Russa. Poche ore prima, il presidente del Senato aveva chiesto a Carlo Conti di trovare il modo di portare a Sanremo il comico Andrea Pucci, che aveva rinu