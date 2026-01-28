Viral quello che condividi può ferire al Liceo Da Procida la presentazione del cortometraggio

Venerdì mattina, al Liceo Da Procida di Salerno, si terrà la presentazione di un nuovo cortometraggio intitolato “Viral, quello che condividi può ferire”. L’evento si svolge alle 10 nell’Aula Magna e coinvolge studenti, insegnanti e giornalisti. Il film fa parte di un progetto più ampio, avviato nel 2002, che punta a sensibilizzare su legalità, sicurezza e giustizia sociale. La presentazione mira a far riflettere sui rischi del web e sui danni che possono derivare dalla condivisione impulsiva di conten

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 30 gennaio alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo “Da Procida” di Salerno, sarà presentato alla stampa il nuovo cortometraggio realizzato nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”, storica iniziativa educativa attiva dal 2002 su tutto il territorio nazionale. Il progetto, ideato e coordinato dal Dott. Sante Massimo Lamonaca, Project Manager e Giudice Onorario Esperto presso la Corte di Appello – Sezione Minorenni di Salerno, nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura autentica della legalità, del rispetto delle regole, della dignità umana e del vivere civile, attraverso un approccio educativo, partecipativo e fortemente esperienziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

